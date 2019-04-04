Osmaniye'de Deaş Operasyonu: 6 Gözaltı

Osmaniye
'de terör örgütü DEAŞ'a yönelik düzenlenen operasyonda 6 kişi gözaltına alındı.
Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü
Terörle Mücadele Şube Müdürlüğünce DEAŞ terör örgütünün eylem ve faaliyetlerinin deşifre edilmesi amacıyla yürütülen çalışmalar kapsamında; M.M., A.A., M.H.A., İ.K., A.E. ve M.E. adlı kişilerin Suriye
'deki DEAŞ içerisinde silahlı faaliyet gösterdikleri tespit edildi. Şüphelilerin yakalanması için düzenlenen operasyonda 6 kişi gözaltına alındı.
Şahısların adli işlemlerinin devam ettiği bildirildi. - OSMANİYE
Osmaniye, 3. Sayfa
Kaynak: İHA