04 Nisan 2019, 16:17
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Osmaniye'de Deaş Operasyonu: 6 Gözaltı

Osmaniye

OSMANİYE'de terör örgütü DEAŞ üyesi iddiasıyla 6 kişi gözaltına alındı.

OSMANİYE'de terör örgütü DEAŞ üyesi iddiasıyla 6 kişi gözaltına alındı. Sorguları tamamlanan şüpheliler, adliyeye sevk edildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yürütülen çalışmalar kapsamında; Suriye'de terör örgütü DEAŞ içinde silahlı faaliyet gösterdikleri tespit edilen kişilerin il merkezinde bulundukları belirlendi. Şüphelilerin adreslerine operasyon düzenleyen polis, M.M., A.A., M.H.A., İ.K., A.E. ve M.E.'yı yakalayarak gözaltına aldı. Emniyetteki sorguları tamamlanan şüpheliler adliyeye sevk edildi.

- Osmaniye Osmaniye, Güncel
Kaynak: DHA