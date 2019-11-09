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Osmaniye'de DEAŞ operasyonu: 7 gözaltı

Osmaniye'de DEAŞ terör örgütüne yönelik gerçekleşen operasyonda DEAŞ terör örgütünün üst düzey yöneticilerinin ve zekat emirinin de aralarında bulunduğu 7 kişi gözaltına alındı.

09.11.2019 12:30 | Son Güncelleme: 09.11.2019 12:30Osmaniye'de DEAŞ operasyonu: 7 gözaltı
'de DEAŞ terör örgütüne yönelik gerçekleşen operasyonda DEAŞ terör örgütünün üst düzey yöneticilerinin ve zekat emirinin de aralarında bulunduğu 7 kişi gözaltına alındı. Mahkemeye sevk edilen şüphelilerden 5'i tutuklandı.
Osmaniye İl Jandarma Komutanlığı tarafından DEAŞ terör örgütünün faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik operasyon gerçekleştirildi. Operasyon kapsamında DEAŞ Terör Örgütü Kurma ve Yönetme, Silahlı Terör Örgütüne Üye olma suçlarından dolayı gözaltına alınan DEAŞ terör örgütünün üst düzey yöneticilerinin ve zekat emiri G.M.'nin de aralarında bulunduğu 7 şüpheli yakalandı. Osmaniye Cumhuriyet Başsavcılığına sevk edilen yabancı uyruklu emir G.M, H.İ, C.İ, G.E.M, M.E, A.A isimli şüpheliler çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı.
(İbrahim İmat/İHA)

Osmaniye, Güncel

Kaynak: İHA

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