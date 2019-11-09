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Osmaniye'de DEAŞ operasyonunda 7 tutuklama

OSMANİYE'de, terör örgütü DEAŞ'a yönelik düzenlenen operasyonda Suriye uyruklu 7 şüpheli tutuklandı.

09.11.2019 12:48 | Son Güncelleme: 09.11.2019 12:48Osmaniye'de DEAŞ operasyonunda 7 tutuklama

OSMANİYE'de, terör örgütü DEAŞ'a yönelik düzenlenen operasyonda Suriye uyruklu 7 şüpheli tutuklandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, terör örgütü DEAŞ'a yönelik düzenlediği operasyonda, aralarında örgütün sözde emiri G.M.'nin de bulunduğu 7 kişiyi gözaltına aldı. Örgüte eleman kazandıran ve eğitim verdikleri iddia edilen şüpheliler G.M., H.İ., C.İ., G.E.M., M.E. ve A.A., jandarmadaki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.Bir şüphelinin ise jandarmadaki sorgusunun sürdüğü bildirildi.



Osmaniye, Güncel

Kaynak: DHA

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