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Osmaniye'de DEAŞ operasyonunda yakalanan 8 zanlıdan 2'si tutuklandı

Osmaniye'de terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda gözaltına alınan Suriye uyruklu 8 zanlıdan 2'si tutuklandı.

03.01.2020 23:10 | Son Güncelleme: 03.01.2020 23:10 Osmaniye'de DEAŞ operasyonunda yakalanan 8 zanlıdan 2'si tutuklandı
'de terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda gözaltına alınan uyruklu 8 zanlıdan 2'si tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, DEAŞ adına Suriye'de faaliyette bulundukları öne sürülen şüphelilere yönelik operasyonda Suriye uyruklu A.E, İ.M, H.E, Y.H, M.A, A.A, E.T.H.İ. ve M.A'yı gözaltına aldı.
Zanlıların adreslerinde yapılan aramalarda çok sayıda dijital materyale el konuldu.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 2'si tutuklandı, 4'ü tutuksuz yargılanmak üzere, 2'si ise adli kontrol ve yurt dışına çıkış yasağı şartıyla serbest bırakıldı.

Osmaniye, Suriye, Güncel

Kaynak: AA

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