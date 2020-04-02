Osmaniye'de depo yangını
Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde bir evin deposunda çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.
02.04.2020 16:32 | Son Güncelleme: 02.04.2020 16:32
Osmaniye 'nin Kadirli ilçesinde bir evin deposunda çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Yeni Mahalle'de Erdoğan Taşdemir'e ait evin bahçesindeki depoda bilinmeyen nedenle yangın çıktı.
Kadirli Belediyesi itfaiye ekipleri yangını kısa sürede kontrol altına alıp söndürdü.
Yangın nedeniyle depo kullanılamaz hale geldi.
Yeni Mahalle'de Erdoğan Taşdemir'e ait evin bahçesindeki depoda bilinmeyen nedenle yangın çıktı.
Kadirli Belediyesi itfaiye ekipleri yangını kısa sürede kontrol altına alıp söndürdü.
Yangın nedeniyle depo kullanılamaz hale geldi.
Kaynak: AA