Osmaniye'de deprem anındaki panik kamerada
- Osmaniye'de deprem anındaki panik kamerada Sumbas ilçesindeki 3.8 büyüklüğünde deprem anı bir marketin güvenlik kamerasına yansıdı Osmaniye'de 3.8 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
16.03.2020 18:30 | Son Güncelleme: 16.03.2020 18:31
- Osmaniye 'de deprem anındaki panik kamerada Sumbas ilçesindeki 3.8 büyüklüğünde deprem anı bir marketin güvenlik kamerasına yansıdı
OSMANİYE - Osmaniye'de 3.8 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem anında yaşanan panik ise bir marketin güvenlik kamerasına yansıdı. AFAD'dan yapılan açıklamaya göre, merkez üssü Osmaniye'nin Sumbas ilçesi Yeşilyayla köyü olan saat 15.35'teki deprem, yerin 7 kilometre derinliğinde meydana geldi. Deprem sonrası ilk belirlemelere göre can ve mal kaybı yaşanmazken, deprem kısa süreli paniğe neden oldu. Kadirli ilçesinde de hissedilen deprem anı bir marketin güvenlik kamerasına yansıdı. İki market çalışanı depremi hissettikleri anda bir birlerine bakarak dışarı kaçmaya başlıyorlar. Deprem anında market raflarından bazı ürünlerin düştüğü de güvenlik kamerasına yansıyor.Öte yandan son üç gündür Osmaniye'nin Sumbas ilçesinde merkez üssü Gafarlı ve Yeşilyayla olan en büyüğü 4.1 şiddetinde olan 7 ayrı deprem kaydedildi.
OSMANİYE - Osmaniye'de 3.8 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem anında yaşanan panik ise bir marketin güvenlik kamerasına yansıdı. AFAD'dan yapılan açıklamaya göre, merkez üssü Osmaniye'nin Sumbas ilçesi Yeşilyayla köyü olan saat 15.35'teki deprem, yerin 7 kilometre derinliğinde meydana geldi. Deprem sonrası ilk belirlemelere göre can ve mal kaybı yaşanmazken, deprem kısa süreli paniğe neden oldu. Kadirli ilçesinde de hissedilen deprem anı bir marketin güvenlik kamerasına yansıdı. İki market çalışanı depremi hissettikleri anda bir birlerine bakarak dışarı kaçmaya başlıyorlar. Deprem anında market raflarından bazı ürünlerin düştüğü de güvenlik kamerasına yansıyor.Öte yandan son üç gündür Osmaniye'nin Sumbas ilçesinde merkez üssü Gafarlı ve Yeşilyayla olan en büyüğü 4.1 şiddetinde olan 7 ayrı deprem kaydedildi.
Kaynak: İHA
Haberin Videosu :Osmaniye'de deprem anındaki panik kamerada
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