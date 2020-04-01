Osmaniye'de dereler taştı, bir mahalleyi su bastı

OSMANİYE'nin Kadirli ilçesi kırsalında etkili olan sağanak nedeniyle dereler taştı. Yeni Mahalle'de su baskınları oldu.

İlçe kırsalında yüksek rakımlı alanlarda saat 17.00'de başlayan sağanak yağış nedeniyle bazı dereler taştı. Derelerin taşmasıyla birlikte Yeni Mahalle'deki cadde ve sokaklar ile evleri su bastı. Vatandaşlar evlerinin bodrumlarını ve bahçelerini basan suyu tahliye etmek için yoğun çaba sarf ederken, belediye ekipleri de bu çalışmalara destek verdi. Belediye ekiplerinin çalışması sonucu sular büyük oranda tahliye edildi. Sağanak yerini hafif yağmura bırakırken, belediye ekiplerinin su tahliye çalışmaları devam ediyor.

Kaynak: DHA