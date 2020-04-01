Haber, Son Dakika, Haberler
Menü

Osmaniye'de dereler taştı, bir mahalleyi su bastı

Osmaniye'de dereler taştı, bir mahalleyi su bastıOSMANİYE'nin Kadirli ilçesi kırsalında etkili olan sağanak yağış nedeniyle derelerin taşması, Yeni Mahalle'de su taşkınlarına neden oldu.

01.04.2020 21:46 | Son Güncelleme: 01.04.2020 21:48
Osmaniye 'de dereler taştı, bir mahalleyi su bastı
OSMANİYE'nin Kadirli ilçesi kırsalında etkili olan sağanak yağış nedeniyle derelerin taşması, Yeni Mahalle'de su taşkınlarına neden oldu.
İlçe kırsalında yüksek rakımlı alanlarda saat 17.00'de başlayan şiddetli sağanak yağış nedeniyle bazı dereler taştı. Derelerin taşmasıyla birlikte Yeni Mahalle'deki cadde ve sokaklar ile evleri su bastı. Vatandaşlar evlerinin bodrumlarını ve bahçelerini basan suyu tahliye etmek için yoğun çaba sarf ederken belediye ekipleri de bu çalışmalara destek verdi. Belediye ekiplerinin çalışması sonucu sular büyük oranda tahliye edildi. Şiddetli sağanak yerini hafif yağmura bırakırken belediye ekiplerinin su tahliye çalışmaları devam ediyor. Osmaniye’de dereler taştı, bir mahalleyi su bastı

Kaynak: DHA

Etiketler: Yeni Mahalle, Osmaniye, Kadirli, Güncel

Haberin Videosu :

Osmaniye'de dereler taştı, bir mahalleyi su bastı
Abone Ol
Google'da Takip Et
Paylaş
Facebook'ta Paylaş!
Twitter'da Paylaş!
Whatsapp'da Paylaş!
Haberler ›› Güncel ››Osmaniye'de dereler taştı, bir mahalleyi su bastı - Haberler

Güncel Manşet

Haberler

Husumetli iki aile arasındaki tartışma kanlı bitti: Yaralılar var Haberler
Husumetli iki aile arasındaki tartışma kanlı bitti: Yaralılar var
Bakan Soylu, korona sayıları tedirgin edici boyutlara ulaşan İstanbul’la ilgili konuştu Haberler
Bakan Soylu, korona sayıları tedirgin edici boyutlara ulaşan İstanbul'la ilgili konuştu
Benzer üç virüs incelendi! Koronavirüs ilkbaharda duracak mı? Haberler
Benzer üç virüs incelendi! Koronavirüs ilkbaharda duracak mı?
Bakan’ın sosyal mesafe hassasiyeti sosyal medyaya damga vurdu Haberler
Bakan'ın sosyal mesafe hassasiyeti sosyal medyaya damga vurdu
Kıvanç Tatlıtuğ’un koronavirüs test sonucu belli oldu Haberler
Kıvanç Tatlıtuğ'un koronavirüs test sonucu belli oldu
Bakan Soylu, yeni koronavirüs yasaklarının sinyalini verdi Haberler
Bakan Soylu, yeni koronavirüs yasaklarının sinyalini verdi
Korona teftişinde vatandaşları azarlaması tepki çeken Vali özür diledi Haberler
Korona teftişinde vatandaşları azarlaması tepki çeken Vali özür diledi
İBB’de 90 personel koronavirüse yakalandı Haberler
İBB'de 90 personel koronavirüse yakalandı

Son Dakika Güncel Haberleri

22:30: "Bu mücadeleyi de birlik ve yüksek dayanışma gücümüzle kazanacağız" - Haber 22:30: "Antalya'ya giriş yapacak kişiler 14 gün süreyle gözlem altına alınacak" - Haber 22:30: Başkentte koronavirüs tedbirleri - Haber 22:30: Karabük'te annesini öldürdüğü iddia edilen şüpheli yakalandı - Haber 22:28: Rasim dede "3 aylığını" Milli Dayanışma Kampanyası'na bağışladı - Haber 21:59: Bakan Soylu, korona sayıları tedirgin edici boyutlara ulaşan İstanbul'la ilgili konuştu: Alternatif tedbirlerimiz hazır - Haber 21:18: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan sosyal mesafe uyarısı: Bana yaklaşma - Haber 20:52: Son Dakika: İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: Şehirler arası seyahati daha da zorlaştıracağız - Haber 20:34: İmamoğlu, sokağa çıkma yasağı getirilmesi çağrısını yineledi - Haber 20:26: Şanlıurfa'da husumetli aileler arasında kavga: 8 yaralı, 3 gözaltı - Haber