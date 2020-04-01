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Osmaniye'de dereler taştı, bir mahalleyi su bastı

Osmaniye'de dereler taştı, bir mahalleyi su bastı (3)EKİLİ ALANLAR ZARAR GÖRDÜKadirli'de, sağanak nedeniyle taşan dere suları ve dolu, ekili tarım arazilerinin zarar görmesine neden oldu.

01.04.2020 22:42 | Son Güncelleme: 01.04.2020 22:43
Osmaniye 'de dereler taştı, bir mahalleyi su bastı (3)
EKİLİ ALANLAR ZARAR GÖRDÜ
Kadirli 'de, sağanak nedeniyle taşan dere suları ve dolu, ekili tarım arazilerinin zarar görmesine neden oldu. İlçeye bağlı Topraktepe, Cığcık, Aşağıbozkuyu ve Yukarıbozkuyu köylerinde bazı ekili tarım arazileri, etkili olan dolu ve sağanak nedeniyle taşan dere sularının altında kaldı. Bölgede çiftçilik yapan Buğrahan Çulha, buğday ve mısır ekili tarlalar ile meyve bahçelerinde zarar meydana geldiğini söyledi. Maddi zararın miktarının, yarın yapılacak inceleme sonrası belli olacağı belirtildi. Osmaniye’de dereler taştı, bir mahalleyi su bastı

Kaynak: DHA

Etiketler: Osmaniye, Kadirli, Güncel

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Osmaniye'de dereler taştı, bir mahalleyi su bastı
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