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Osmaniye'de devrilen otomobilin sürücüsü polis memuru öldü

Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde devrilen otomobilin sürücüsü polis memuru hayatını kaybetti.

21.12.2019 13:28 | Son Güncelleme: 21.12.2019 14:25 Osmaniye'de devrilen otomobilin sürücüsü polis memuru öldü
'nin ilçesinde devrilen otomobilin sürücüsü polis memuru hayatını kaybetti.
memuru Erdem Köklemez (27) idaresindeki 07 ADK 172 plakalı otomobil, Cemalpaşa Mahallesi Kamil Kara Bulvarı'nda devrildi.
Yaralanan Köklemez, kaldırıldığı hastanedeki müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Polis memurunun cesedi, otopsi işlemleri için Adana Adli Tıp Kurumuna gönderildi.
Antalya Emniyet Müdürlüğünde görevli Köklemez'in, memleketi Kahramanmaraş'ın Andırın ilçesine gittiği sırada kaza yaptığı öğrenildi.
Kaza anı çevredeki iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Osmaniye, Kadirli, Polis, Güncel

Kaynak: AA

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