Haberler » Güncel » Osmaniye'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 3 dinamit lokumu ele geçirildi - Haber

Osmaniye'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 3 dinamit lokumu ele geçirildi

Osmaniye'de bir eve düzenlenen operasyonda uyuşturucu ile 3 dinamit lokumu ele geçirildi.

23.12.2019 11:44 | Son Güncelleme: 23.12.2019 11:44 Osmaniye'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 3 dinamit lokumu ele geçirildi
'de bir eve düzenlenen operasyonda uyuşturucu ile 3 dinamit lokumu ele geçirildi.
Alınan bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, istihbarat üzerine N.K'nin Kurtuluş Mahallesi'ndeki evine operasyon düzenledi.
Evin odunluğunda 20,1 gram sentetik uyuşturucu, 48,7 gram eroin, 193,8 gram esrar, 122 uyuşturucu hap, bir tabanca ve 37 mermi, bir av tüfeği ile 3 dinamit lokumu ele geçirildi.
Şüphelinin yakalanması için çalışmalar sürüyor.

Osmaniye, Güncel

Kaynak: AA

Güncel

Son Dakika Haberleri

12:42   İzmir'de sağanak etkili oldu - Haber
12:42   Kocaali'de sigarayla mücadele etkinliği düzenlendi - Haber
12:41   İtalyan efsanesinden Türk Milli Takımı'na övgü dolu ifadeler - Haber
12:41   Şırnak'ta kaçakçılık operasyonu: 44 gözaltı - Haber
12:41   KANAL İSTANBUL'UN ÇED RAPORU ASKIYA ÇIKTI - Haber
12:38   Son Dakika: Cemal Kaşıkçı cinayetiyle ilgili 5 kişiye idam cezası verildi - Haber
11:33   Ev hapsindeki kedicik, cezaevinde çektirdiği fotoğraflarını paylaştı - Haber
11:28   Son dakika: Ceren Özdemir'in katili Özgür Arduç hakim karşısında: Çocukluğumda 2 kez tecavüze uğradım - Haber
11:12   MHP Urla İlçe Başkanı silahlı saldırıda ağır yaralandı - Haber
11:08   İstanbul'da kokmuş ve küflenmiş ürünleri satmak isteyen kişi yakalandı - Haber
23.12.2019 12:45:18