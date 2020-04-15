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Osmaniye'de Düziçi ilçesi Gümüş köyünde Abacı Mahallesi karantinaya alındı

Osmaniye'nin bugüne kadar korona virüs vak'ası görülmeyen Düziçi ilçesinde bir mahalle, bir hastanın testinin pozitif çıkması dolayısıyla karantina altına alındı.

15.04.2020 12:29 | Son Güncelleme: 15.04.2020 12:29
Osmaniye'de Düziçi ilçesi Gümüş köyünde Abacı Mahallesi karantinaya alındı
Osmaniye 'nin bugüne kadar korona virüs vak'ası görülmeyen Düziçi ilçesinde bir mahalle, bir hastanın testinin pozitif çıkması dolayısıyla karantina altına alındı.

Edinilen bilgilere göre, 65 yaşlarındaki ismi açıklanmayan bir vatandaş 20 gün önce geçirdiği rahatsızlık sonucu felç oldu. Yaşlı adam yaklaşık 5 gün önce rahatsızlanarak Düziçi Devlet Hastanesine kaldırıldı. Burada bir gece yattıktan sonra Osmaniye Devlet Hastanesine sevk edilen yaşlı adama yapılan test negatif çıktı. Osmaniye Devlet Hastanesinde 4 gündür tedavi gören yaşlı adamın dün yapılan yeni testinin pozitif çıktığının öğrenilmesi üzerine yaşlı adamın ikamet ettiği Düziçi ilçesine bağlı Gümüş Köyü Abacılar Mahallesi karantinaya alındı. Mahallenin giriş ve çıkışlarındaki yollar toprak dökülerek ulaşıma kapatıldı.

Konuyla ilgili olarak Düziçi Kaymakamlığından yapılan yazılı açıklamada, "Umumi Hıfzıssıhha Kanunu'nun 27. ve 72. maddeleri gereğince 14 Nisan 2020 tarihinden itibaren ilçemiz Gümüş Köyü Abacı Mahallesi'ne ikinci bir emre kadar giriş ve çıkışların sınırlandırılması kararı alınmıştır" denildi. - OSMANİYE

Kaynak: İHA

Etiketler: Osmaniye, Düziçi, Gümüş, Güncel
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