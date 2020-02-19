Haberler » Spor » Osmaniye'de Eskrim birincileri belli oldu - Spor

Osmaniye'de Eskrim birincileri belli oldu

Osmaniye Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'nün okul sporları faaliyet programında yer alan 'Eskrim' (Epe) Osmaniye İl Birinciliği ilk kez yapıldı.

19.02.2020 12:35 | Son Güncelleme: 19.02.2020 12:35Osmaniye'de Eskrim birincileri belli oldu
Gençlik ve İl Müdürlüğü'nün okul sporları faaliyet programında yer alan 'Eskrim' (Epe) Osmaniye İl Birinciliği ilk kez yapıldı.

Gençlik Merkezi Spor Salonu'nda düzenlenen küçükler ve yıldızlar kız - erkek kategorilerinde yapılan il şampiyonasına 10 sporcu katıldı.

Son derece çekişmeli geçen müsabakalara öğrenci ve veliler büyük ilgi gösterdi.

Yarışmada küçük kızlarda: Zeynep Boran birinci, Fatma Dindar ikinci, Özçelik Fatma Bilge Alın üçüncü, Umay Çiğşay dördüncü olurken Küçük erkeklerde; Mehmet Nuri Besnek birinci, Duran Efe Aksan ikinci oldu.

Yıldız Erkeklerde ise, Bayram Nişancı birinci, Ayberk Şanal ikinci, Arda Şanal üçüncü, İbrahim sevinç dördüncü oldu.

Küçükler ve yıldızlar kategorilerinde ilk ikiye giren sporcular Osmaniye ilini 16-20 Mart 2020 tarihleri arasında Ankara'da yapılacak olan Türkiye Şampiyonasına temsil edecekler. - OSMANİYE

Osmaniye, Spor

Kaynak: İHA

HABER YORUMLARI
Spor

Son Dakika Haberleri

14:35  Kumpanya ne demek? TDK'ya göre kumpanya ne anlama gelir?
14:25  Atalanta Valencia maçı saat kaçta? Atalanta Valencia maçı hangi kanalda? Atalanta Valencia maçı şifresiz mi? Atalanta Valencia muhtemel 11'ler!
14:04  Erling Haaland kimdir? Erling Haaland kaç yaşında? Erling Haaland performansı ve kariyeri!
13:40  Hububat kapçığı ne demek? Kapçık ne demek? Hububat ne demek?
11:43  Boran Kuzum kimdir? Boran Kuzum Kaç yaşında, nereli?
19.02.2020 14:41:46