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Osmaniye'de eskrim turnuvası düzenlendi

Türkiye Eskrim Federasyonu (TEF) alt yaşlar Epe Açık Eskrim Turnuvası Osmaniye'de düzenlendi.

21.01.2020 14:42 | Son Güncelleme: 21.01.2020 14:42Osmaniye'de eskrim turnuvası düzenlendi
Eskrim Federasyonu (TEF) alt yaşlar Epe Açık Eskrim Turnuvası 'de düzenlendi.

Tosyalı Kompleksi'nde gerçekleştirilen müsabakalara , Antalya, Diyarbakır, Erzurum, Gaziantep, İstanbul, İzmir, Kahramanmaraş, Kocaeli, Mersin, Ordu, Sakarya, Samsun, Trabzon ve Osmaniye'den 338 eskrimci katıldı.

Altı kategoride iki gün devam eden müsabakalar sonucunda dereceye giren sporcular madalya ve başarı sertifikaları, Gençlik ve Spor İl Müdürü Mustafa Loğoğlu ve diğer katılımcılar tarafından verildi.

Osmaniye, Türkiye, Ankara, Spor

Kaynak: AA

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