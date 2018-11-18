Osmaniye'de "Etkili İletişim Becerileri" Semineri

18 Kasım 2018 Pazar 12:07



18 Kasım 2018 Pazar 12:07

Osmaniye Müftülüğü tarafından din görevlilerine yönelik "Etkili iletişim becerileri" konulu eğitim semineri düzenlendi.Ahmet Şekip Ersoy Kültür Merkezi'nde, her ay bir konu bir konuk projesi kapsamında gerçekleştirilen seminere konuşmacı olarak eğitimci yazar Yusuf Yeşilkaya katıldı.Envar-ul Hamit Camisi Müezzini Yunus Önat'ın Kur'an-ı Kerim tilavetinin ardından İl Müftüsü Ali Rıza Tahiroğlu açılış konuşmasını yaptı.Tahiroğlu, "Söz medeniyettir. Peygamberimiz ve diğer peygamberlerin en önemli özelliği tebliğdir. Tebliğ sözdür, hal ve harekettir, etkili iletişimdir. Yüce kitabımız Kur'an-ı Kerim'de ve Hadis-i Şerifler'de bunun örneklerini görebiliriz." dedi.Eğitimci yazar Yusuf Yeşilkaya, mesajların söz, ses ve beden diliyle iletildiğini belirtti.Yüreğine dokunulamayan insanın zihnine de bir şey yerleştirilemeyeceğini ifade eden Yeşilkaya, "Özellikle din gönüllüsü arkadaşlarımız iletişim konusunda çok dikkatli olmalı, becerilerini güncellemeli ve geliştirmelidir. Camilerimiz emeklilerin toplandığı yerler olmaktan çıkartılarak, bir an önce gençliği hoşgörülü, açıklayıcı, tatlı sert etkili iletişimle camilerimize toplamalıyız. Yüreğine dokunamadığınız bir insanın zihnine bir şey yerleştiremezsiniz" şeklinde konuştu.Yeşilkaya, konuşmanın ardından katılımcıların sorularını yanıtladı.