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Osmaniye'de ev yangını

Osmaniye'de bir apartmanın 3 katında çıkan yangında bir kişi dumandan etkilenerek hastaneye kaldırıldı.

29.09.2019 21:47Osmaniye'de ev yangını
Osmaniye'de bir apartmanın 3 katında çıkan yangında bir kişi dumandan etkilenerek hastaneye kaldırıldı.

Edinilen bilgiye göre, saat 20.00 sıralarında Osmaniye merkez Akyar Caddesi'nde bulunan bir apartmanın üçüncü katında çıkan yangını gören vatandaşlar durumu yetkililere bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye, polis ve 112 ekipleri geldi. İtfaiye erlerinin yangına müdahalesiyle yangın kısa sürede söndürüldü. Dumandan etkilenen bir vatandaşa 112 ekiplerinin ilk müdahalesinden sonra özel bir hastaneye kaldırıldı.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı. - OSMANİYE

Osmaniye, İtfaiye, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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