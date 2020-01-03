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Osmaniye'de feci kaza: 1 ölü

Osmaniye'de, Tarsus Adana Gaziantep (TAG) otoyolunda önündeki tankere çarpan tırın sürücüsü çıkan yangında feci şekilde öldü.

03.01.2020 13:07 | Son Güncelleme: 03.01.2020 13:12 Osmaniye'de feci kaza: 1 ölü
'de, Tarsus Adana Gaziantep (TAG) otoyolunda önündeki tankere çarpan tırın sürücüsü çıkan yangında feci şekilde öldü.

Edinilen bilgiye göre, kaza, saat 09.30 sıralarında TAG otoyolunun Bahçe-Düziçi arası Burgaçlı mevkisinde meydana geldi. Bahçe ilçesi yönüne giden Ali Pelit'in (30) kullandığı 27 P 1867 plakalı tır direksiyon hakimiyetinin kaybolması sonucu önünde giden tankere çarptı.

Çarpmanın etkisiyle tır alev aldı. Araç içerisinden çıkamayan Ali Pelit yanarak hayatını kaybetti.

Çevredekilerin ihbarı üzerine itfaiye ve sağlık ekipleri olay yerine sevk edildi. Kaza nedeniyle otoyolda ulaşım kontrollü olarak sağlandı. - OSMANİYE

Osmaniye, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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