05.07.2019 14:40
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Osmaniye'de FETÖ/PDY operasyonu

Osmaniye

Osmaniye'de Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyonda 6 kadın şüpheli yakalandı.

Osmaniye'de Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyonda 6 kadın şüpheli yakalandı.
Alınan bilgiye göre, Osmaniye Emniyet Müdürlüğü ekipleri, örgütün il kadın yapılanmasının deşifre edilmesine yönelik çalışma başlattı.
Ekip, örgütün kadın yapılanması içerisinde sohbetlere katıldığı, örgüte sadaka, kurban adı altında para yardımı yaptıkları öne sürülen 6 kişiyi tespit etti.
Şüpheliler C.Ç, U.Y, Ş.K, Ç.E, H.K. ve Z.K. düzenlenen operasyonla gözaltına alındı.
Kaynak: AA
osmaniye, Güncel

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