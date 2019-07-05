05.07.2019 16:38
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Osmaniye'de FETÖ/PDY operasyonu: 6 gözaltı

Osmaniye

OSMANİYE'de, FETÖ/PDY'ye yönelik düzenlenen operasyonda, 6 kadın gözaltına alındı.

OSMANİYE'de, FETÖ/PDY'ye yönelik düzenlenen operasyonda, 6 kadın gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi (TEM) ekipleri, FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütü'nün Osmaniye'deki kadın yapılanmasının deşifre edilmesine yönelik çalışma başlattı. Çalışma kapsamında, örgütün kadın yapılanması içinde sohbetlere katıldığı, örgütte sadaka ve kurban adı altında para yardımı yaptıkları tespit edilen C.Ç ve Z.Y. ile birlikte, aynı soruşturmada isimleri geçen Ş.K, Ç.E, H.K ve Z.K. düzenlenen eş zamanlı operasyonlarla yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelilerin TEM Şube Müdürlüğü'ndeki işlemlerinin devam ettiği, sorgularının ardından adliyeye sevk edilecekleri bildirildi.


- Osmaniye
Kaynak: DHA
Osmaniye, Güncel

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