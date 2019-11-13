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Osmaniye'de "Geleceğe Kültürel Kod Aktarımı" projesi

Osmaniye'de İl Milli Eğitim Müdürlüğünce anaokul öğrencileri ile huzurevi sakinlerini buluşturacak "Geçmişten Geleceğe Kültürel Kod Aktarımı" projesi uygulanmaya başlandı.

13.11.2019 18:30 | Son Güncelleme: 13.11.2019 18:30Osmaniye'de
'de İl Milli Eğitim Müdürlüğünce anaokul öğrencileri ile huzurevi sakinlerini buluşturacak "Geçmişten Geleceğe Kültürel Kod Aktarımı" projesi uygulanmaya başlandı.
İl Milli Eğitim Müdürlüğü koordinatörlüğünde Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü desteğiyle planlanan "Huzurevi Destekli Okul öncesi Eğitim Modeli Uygulaması" kapsamında hayata geçirilen projenin tanıtımı yapıldı.

Vali Ömer Faruk Coşkun, 23 Nisan Anaokulunda düzenlenen törende, projenin hazırlanmasında ve uygulanmasında emeği ve katkısı olanlara teşekkür etti.

Projenin diğer okullara örnek olacağına inandığını belirten Coşkun, "Kültürel kodların aktarılması bire bir iletişimle mümkün. Aile büyüklerimizin yer aldığı ailelerde, çocuklarımıza büyükleri tarafından kültürel kodlarımız aktarılıyor. Ancak günümüzde her ailede büyükleri beraber olmayabiliyor. Bu nedenle bu proje, genç nesillerimize kültürel kodların aktarımı için oldukça önemli." diye konuştu.

Marmara Üniversitesi öğretim görevlisi ve proje koordinatörü Doç. Dr. Özgül Polat ise proje ile kültürel kodların gelecek kuşaklara aktarılmasının planlandığını dile getirdi.
Projenin Türkiye'nin kültür, gelenek ve göreneklerini öğrenen bir neslin yetişmesi için önemli olduğunu ifade eden Polat, "Proje sayesinde kentteki Özden Huzurevi sakinleri ile ana sınıfı öğrencilerimiz bir araya gelecekler. Haftada iki gün çocuklarımız huzurevine gidecek ve burada 10 farklı geliştirdiğimiz etkinlik uygulanacak. Proje 19 Haziran'da sona erecek. Marmara Üniversitesi ve Gaziantep Üniversitesi işbirliği ile bilimsel olarak bütün verileri takip edeceğiz." dedi.

Programda, Vali Coşkun ile protokol mensupları, huzurevi sakinleri ve anaokulu öğrencileri ile çeşitli oyunlar oynadı.

Faruk Coşkun, Osmaniye, Güncel

Kaynak: AA

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