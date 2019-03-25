Osmaniye'de Genç Bilaller Güzel Ezan Okuma Yarışması Bölge Finali

OSMANİYE (AA) – Genç
Bilaller Güzel Ezan Okuma yarışması bölge finali Osmaniye
'de yapıldı.
Ünal Camisinde düzenlenen yarışmaya 8 ilden İmam Hatip Ortaokulu ve Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencileri katıldı.
Yarışma sonunda imam hatip ortaokulları arasında birinci Kayseri Melikgazi
Medine İmam Hatip Ortaokulu Öğrencisi Eren Bulut olurken, ikinci Mersin Tarsus
Şehit Ömer Halisdemir
İmam Hatip Ortaokulu öğrencisi Kemal Can
Kalkan, üçüncü ise Adana Mehmet Zahid
Kotku İmam Hatip Ortaokulu Öğrencisi Abdurrahman Atri oldu.
Anadolu İmam Hatip Liseleri arasında ise birinci Kayseri Anadolu İmam Hatip Lisesi Öğrencisi Recep Şahin
, ikinci Adana Anadolu İmam Hatip Lisesi Öğrencisi Erol Kaptı, üçüncü Aksaray Ortaköy
Anadolu İmam Hatip Lisesi Öğrencisi Muhammet Emin
Güçlü oldu.
İl Milli Eğitim Müdürü Aydın
Albak, yarışmada dereceye giren öğrencilere ödül verdi. Dereceye giren öğrencilerin Türkiye
finalinde yarışmaya hak kazandığı bildirildi.
Osmaniye, Güncel
Kaynak: AA