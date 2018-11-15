Osmaniye'de Genç Çiftçi Projesi

15 Kasım 2018 Perşembe 15:26



15 Kasım 2018 Perşembe 15:26

Osmaniye Tarım ve Orman İl Müdürü İbrahim Sağlam, "Genç Çiftçi Projesi" desteğinden faydalanan yetiştiricileri ziyaret etti.Sağlam, Kırmacılı köyünde küçükbaş desteği verilen Muazzez Bülbül, Dereli köyünde Arzu Atacan, Issızca köyünde kanatlı tavuk projesi desteği verilen Mahir Şahin, Kırmacılı köyünde büyükbaş desteği verilen Kadriye Bülbül'ü ziyaret etti.Genç çiftçilerle sohbet eden Sağlam, proje ekibiyle birlikte çiftçilerden çalışmalar hakkında bilgi aldı.Sağlam, ziyaret sonrasında yaptığı açıklamada, tarımda sürdürülebilirliğin sağlanması, girişimciliğinin desteklenmesi, kırsalda genç nüfusun istihdamına katkı sağlanması için genç çiftçi projesinin sürdürüldüğünü belirtti.Projesi kabul edilerek hibe desteği verilen çiftçilerin canlı hayvan ve tarım alet ekipmanlarının kontrolü ve mülkiyetlerinin denetiminin yapıldığını ifade eden Sağlam, "Genç Çiftçi Projeleri ülkemiz tarımına katkıda bulunuyor. İlimizdeki hayvancılığın sürdürülebilirliği için bu tür projelerin başarıyla sürdürülmesi örnek teşkil edecektir. Proje sahibi genç çiftçilerimize yerelde ilimiz tarımına genel anlamda ise ülkemiz tarımına katkı sağlamaktadır." diye konuştu.Küçükbaş hayvan desteği alan genç çiftçi Arzu Atacan, aile ekonomisine destek sağladığı için mutlu olduğunu söyledi.Atacan, "Hibe projesinin gerçekleşmesini sağlayan başta Cumhurbaşkanımız olmak üzere Tarım Bakanımıza, İl Müdürümüze ve her aşamada bizim yanımızda olan teknik personelimize sonsuz teşekkürlerimizi sunarız." dedi.Sağlam, zeytin hasadı yapan üreticileri de ziyaret ederek onlarla sohbet etti.