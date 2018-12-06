Osmaniye'de Genç Çiftçi Projesi

06 Aralık 2018 Perşembe 18:23



06 Aralık 2018 Perşembe 18:23

Kadirli ilçesinde "Genç Çiftçi Projesi" kapsamında 7 genç çiftçiye, 35 büyükbaş hayvan dağıtıldı.Tarım ve Orman İl Müdürü İbrahim Sağlam, Kümbet köyünde düzenlenen dağıtım töreninde, proje kapsamında Kadirli'de 7 genç çiftçiye toplam 35 büyükbaş hayvanın teslim edildiğini söyledi.Tarım ve Orman İlçe Müdürü Fatin Rüştü Özeser ise değerlendirme komisyonu tarafından yapılan çalışma sonrası 7 genç çiftçiye büyükbaş hayvan hibe desteği verildiğini belirterek, "Genç çiftçilerimize 5'er büyükbaş hayvan verildi. Dağıtımı yapılan 35 büyükbaş hayvanların her bir çiftçimiz için 30 bin lirası devletimiz tarafından hibe edilmiştir. 210 bin liralık destek Kadirlili genç çiftçilerimize hayırlı olsun." diye konuştu.