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Osmaniye'de gençler dart il birinciliği müsabakaları yapıldı

Osmaniye'de okul sporları kapsamında gençler dart il birinciliği yarışmaları yapıldı.

27.12.2019 11:12 | Son Güncelleme: 27.12.2019 11:18 Osmaniye'de gençler dart il birinciliği müsabakaları yapıldı
'de okul sporları kapsamında gençler dart il birinciliği yarışmaları yapıldı.

Tosyalı Salonunda düzenlenen yarışmalarda 64 okul takımı 256 sporcuyla yarıştı.
Müsabakalar sonucunda kızlarda birinci Gülten Ali Ziyan Anadolu Lisesi, ikinci Osmaniye Anadolu Lisesi, üçüncü TOBB Osmaniye Fen Lisesi oldu.
Erkeklerde Gülten Ali Ziyan Anadolu Lisesi, Düziçi Gelişim Koleji, Şehit Mehmet Karacatilki Anadolu İmam Hatip Lisesi ilk üç sırayı paylaştı.
Karşılaşmalarda derece elde eden okullara kupa, sporculara da madalya verildi.

Anadolu Lisesi, Osmaniye, Spor

Kaynak: AA

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