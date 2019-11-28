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Osmaniye'de gıda denetimi yapıldı

Osmaniye'de ürün bazlı gıda kontrolü kapsamında ekmek fırınları ve unlu mamul üretimi yapan işletmeler denetlendi.

28.11.2019 17:26 | Son Güncelleme: 28.11.2019 17:59Osmaniye'de gıda denetimi yapıldı
'de ürün bazlı gıda kontrolü kapsamında ekmek fırınları ve unlu mamul üretimi yapan işletmeler denetlendi.
Tarım ve Orman İl Müdürü İbrahim Sağlam, gazetecilere yaptığı açıklamada, kent merkezi ve ilçelerde daha temiz, güvenilir gıdanın tüketiciye ulaştırmak için denetimlerin önemli olduğunu belirtti.

Ürün bazlı olarak ilk defa ülke genelinde bir denetim seferberliği yapılmasını önemsediklerini ifade eden Sağlam, şunları kaydetti:
"İlimizde bu yıl içinde 7 bin 600 denetim gerçekleştirdik. İşletme sayımız 4 bin 500 civarındadır. Bugüne kadar yapılan denetimlere baktığımızda yüzde 158 gibi bir orana ulaştık. İşletmelerimize bu denetimlerde 337 bin lira ceza uygulandı. Yapılan bu denetimlerde de gerekli gördüğümüz işletmelerden numuneler alınıp analizlere gönderiliyor, eğer numunelerde olumsuzluk tespit edildiğinde bunlara da cezai müeyyide uygulanacaktır. Yapılan denetimlerde hijyen kurallarına uyarak sağlıklı ürünleri vatandaşa sunan işletme sahiplerine teşekkür ediyoruz."
Sağlam, gıda denetimlerinin devam edeceğini kaydetti.

İbrahim Sağlam, Osmaniye, Güncel

Kaynak: AA

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