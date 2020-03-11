Osmaniye'de "Güçlü Kadın, Güçlü Aile" konferansı
Osmaniye Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İI Müdürlüğü tarafından "Güçlü Kadın, Güçlü Aile" konulu konferans düzenlendi.
11.03.2020 15:40 | Son Güncelleme: 11.03.2020 15:40
Osmaniye Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İI Müdürlüğü tarafından "Güçlü Kadın, Güçlü Aile" konulu konferans düzenlendi.
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İI Müdür Hamit Coşkun, Ahmet Şekip Ersoy Kültür Merkezinde düzenlenen etkinlikte, tüm bireyleri koruyarak kimsenin hakkının sömürülmediği, adaletli aile yapıları kurmak için çalıştıklarını belirtti.
Kadınların merhametli, sağduyulu ve birleştirici tabiatlarıyla büyük medeniyetlerin kurulması ve kültür aktarımında önemli rol üstlendiğini ifade eden Coşkun, "İnsan hakları merkezli, yaşanabilir bir dünya için kadının etkinlik alanının güçlendirilmesi, eğitim, istihdam, sağlık, siyaset, hukuk ve benzer alanlardan eşit düzeyde yararlanması, kadın ve erkeğe verilen hakların, yüklenen sorumlulukların adil bir biçimde dağıtılmasını da son derece önemli kılıyor." diye konuştu.
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İI Müdür Hamit Coşkun, Ahmet Şekip Ersoy Kültür Merkezinde düzenlenen etkinlikte, tüm bireyleri koruyarak kimsenin hakkının sömürülmediği, adaletli aile yapıları kurmak için çalıştıklarını belirtti.
Kadınların merhametli, sağduyulu ve birleştirici tabiatlarıyla büyük medeniyetlerin kurulması ve kültür aktarımında önemli rol üstlendiğini ifade eden Coşkun, "İnsan hakları merkezli, yaşanabilir bir dünya için kadının etkinlik alanının güçlendirilmesi, eğitim, istihdam, sağlık, siyaset, hukuk ve benzer alanlardan eşit düzeyde yararlanması, kadın ve erkeğe verilen hakların, yüklenen sorumlulukların adil bir biçimde dağıtılmasını da son derece önemli kılıyor." diye konuştu.
Kaynak: AA
Manşet
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