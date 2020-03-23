Osmaniye'de hafif ticari araç takla attı: 1 yaralı
Osmaniye'nin Düziçi ilçesinde hafif ticari aracın takla atması sonucu 1 kişi yaralandı.
23.03.2020 21:50 | Son Güncelleme: 23.03.2020 22:09
Osmaniye 'nin Düziçi ilçesinde hafif ticari aracın takla atması sonucu 1 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, H.C. yönetimindeki 27 E 7976 plakalı hafif ticari araç çevre yolundan Osmaniye istikametine seyir halindeyken sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu takla attı.
Yol kenarındaki oto yıkama dükkanına çarparak duran araçtaki Nuri Özpolat yaralandı.
Özpolat sıkıştığı araçtan çevreden geçen vatandaşların yardımı ile çıkarılarak ambulansla Düziçi Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Kaynak: AA