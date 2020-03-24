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Osmaniye'de hafif ticari araçla otomobil çarpıştı: 1 ölü, 5 yaralı

Osmaniye'de otomobille hafif ticari aracın çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 5 kişi yaralandı.

24.03.2020 01:20 | Son Güncelleme: 24.03.2020 01:21
Osmaniye 'de otomobille hafif ticari aracın çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 5 kişi yaralandı.
Edinilen bilgiye göre, Yasin G. idaresindeki 06 KIY 05 plakalı otomobil ile Mustafa Ok (28) idaresindeki 80 ED 566 plakalı hafif ticari araç Güney Çevre Yolu Dereobası Köyü yakınlarında çarpıştı.
Kazada yaralanan sürücü Ok, ambulansla kaldırıldığı özel hastanede hayatını kaybetti. Ağır yaralanan Yasin G. ile her iki araçta bulunan 4 kişi ise kentte bulunan hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. Osmaniye’de hafif ticari araçla otomobil çarpıştı: 1 ölü, 5 yaralı

Kaynak: AA

Haberin Videosu :

Osmaniye'de hafif ticari araçla otomobil çarpıştı: 1 ölü, 5 yaralı
Etiketler : Mustafa Ok, Osmaniye, Güncel

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