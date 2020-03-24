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Osmaniye'de hafif ticari araçla otomobil çarpıştı: 3 ölü, 3 yaralı

Osmaniye'de otomobille hafif ticari aracın çarpışması sonucu 3 kişi öldü, 3 kişi yaralandı.

24.03.2020 12:40 | Son Güncelleme: 24.03.2020 12:40
Osmaniye'de hafif ticari araçla otomobil çarpıştı: 3 ölü, 3 yaralı
Osmaniye 'de otomobille hafif ticari aracın çarpışması sonucu 3 kişi öldü, 3 kişi yaralandı.
Yasin G. idaresindeki 06 KIY 05 plakalı otomobil, Güney Çevre Yolu Dereobası Köyü yakınlarında Mustafa Ok'un (28) kullandığı 80 ED 566 plakalı hafif ticari araçla çarpıştı.
Sürücü Ok ve Orhan Korkmaz (37) ile diğer araçta bulunan Mehmethan Çınkır, ambulansla kaldırıldıkları özel hastanelerde hayatını kaybetti.
Yaralanan Yasin G. ile her iki araçta bulunan 2 kişi ise kentteki hastanelerde tedavi altına alındı.

Kaynak: AA

Etiketler : Mustafa Ok, Osmaniye, Güncel

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