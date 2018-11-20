Osmaniye'de, Hafızlık İcazet ve Taç Takma Töreni

20 Kasım 2018 Salı 16:28



20 Kasım 2018 Salı 16:28

Osmaniye Müftülüğü tarafından hafızlıklarını tamamlayan 10'u kadın, 17 hafıza yönelik icazet ve taç takma töreni düzenlendi.Zafer Camisi'nde düzenlenen törende, Kur'an-ı Kerim okuma yarışması dünya birincisi Ferruh Muştuer, Alpcan Çelik, dünya üçüncüsü Ahmet Yüksel, Türkiye birincisi Sefa Taşkesenlioğlu Kur'an-ı Kerim ve ilahi okudu.İl Müftüsü Ali Rıza Tahiroğlu, hafız yetiştirmenin zorluğuna değinerek emeği geçen aile ve din görevlilerine teşekkür etti.İl Müftülüğü olarak bu yıl 10'u kadın, 17 hafız çıkarmanın gururunu yaşadıklarını belirten Tahiroğlu, şunları kaydetti:"Törenimize güzellik katan, kentimize gelerek bizleri onurlandıran dünya derecesi elde etmiş birbirinden değerli hocalarımızı halkımızla buluşturmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Osmaniye'deki Kur'an kurslarımızdan hafızlıklarını tamlayanlara belgelerini takdim ediyoruz. Onların mutluluğunu paylaşacağız. Hafızlık Allah katında şerefli bir makam olmakla birlikte, dünya hayatımızda Kur'an ahlakını yaşamak için önemli bir sıfattır. Bu yavrularımızın bundan sonraki süreci daha zor. Kendilerini tebrik ediyor ömür boyu Kur'an-ı Kerim'e hizmet nasip etmesini yüce Mevla'dan diliyorum."Osmaniye Valisi Ömer Faruk Coşkun, hafız öğrencilere belgelerini takdim ederek, altın hediye etti.