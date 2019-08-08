Haberler» Güncel» Haber

Osmaniye'de hayvan otlatma kavgası: 1 ölü, 1 yaralı

Osmaniye'nin Toprakkale ilçesinde çıkan silahlı kavgada bir kişi öldü, bir kişi ağır yaralandı.

08.08.2019 20:50 Osmaniye'de hayvan otlatma kavgası: 1 ölü, 1 yaralı
Osmaniye'nin Toprakkale ilçesinde çıkan silahlı kavgada bir kişi öldü, bir kişi ağır yaralandı.
İddiaya göre, küçükbaş hayvan yetiştiriciliği yapan iki aile arasında hayvan otlatma yüzünden tartışma çıktı.
Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Mehmet K, tüfekle Mehmet ve Nazım Dönmez'e ateş etti.
Ağır yaralanan Mehmet Dönmez kaldırıldığı Osmaniye Devlet Hastanesinde hayatını kaybetti. Ağır yaralanan Nazım Dönmez ise özel hastanede tedavi altına alındı.
Zanlı Mehmet K. ile kavgaya karıştıkları iddia edilen Ali ve İsmail K, jandarma ekiplerince gözaltına alındı.

Toprakkale, Mehmet K, Osmaniye, Güncel

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Haberleri
20:59   Erbaş, Mekke'de kafile başkanlarıyla buluştu
20:58   Muğla'da orman yangını
20:57   Gaziantep'te 2 tır çarpıştı: 3 yaralı
20:57   - Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, kafile başkanlarıyla bir araya geldi
20:54   "Kilit kavşak" Kırıkkale'de bayram öncesi yoğunluk
20:54   Doğaya salınan Mısır Akbabasını 3 gün sonra silahla vurdular
20:53   Restoran sahibine bomba patlatarak gözdağı veren 3 kişi tutuklandı