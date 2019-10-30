Haberler » Güncel » Osmaniye'de hırsızlık şüphelisi 3 kişi tutuklandı

Osmaniye'de hırsızlık şüphelisi 3 kişi tutuklandı

Osmaniye'de hırsızlık şüphelisi 3 kişi tutuklandıOsmaniye İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince gözaltına alınan hırsızlık şüphelisi 3 kişi tutuklandı.

30.10.2019 11:30
Osmaniye'de hırsızlık şüphelisi 3 kişi tutuklandı
Osmaniye İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince gözaltına alınan hırsızlık şüphelisi 3 kişi tutuklandı.
Bahçe İlçe Jandarma Komutanlığı ve İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT), Osmaniye, Kahramanmaraş ve Gaziantep illerinde11 hayvan hırsızlığı ve 3 adet evden hırsızlık olayının aydınlatılmasına yönelik çalışma başlattı. Yapılan teknik ve fiziki takip sonucu kimlikleri belirlenen 4 şüpheli düzenlenen operasyonla kaldıkları adreslerde gözaltına alındı.
Jandarmadaki sorgularının arıdan nöbetçi mahkemeye sevk edilen şüpheliler M.Y., İ.K., ve K.Ç. tutuklanırken P.A.K. ise serbest bırakıldı.
Osmaniye'de hırsızlık şüphelisi 3 kişi tutuklandı

Jandarma, Osmaniye, Güncel

Kaynak: DHA


Son Dakika Güncel Haberleri
13:29 Ağaçta mahsur kalan kedi kurtarıldı
13:19 - Irak protestolarının simgesi "tuktuklar"- Tuktukların arkasına asılan Türk bayrağı dikkat çekti
13:16 Cumhurbaşkanı Erdoğan: İstiklal Harbi veriyoruz
13:16 Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Türkiye yeni bir İstiklal Harbi veriyor ve hamdolsun zafere doğru adım adım...
13:15 "Soykırım lafı eden müstevliler önce kendi tarihleriyle yüzleşsinler"
13:15 Deplasmanın en golcüsü Altay
13:15 Yeni Malatyaspor'da Kasımpaşa mesaisi sürüyor
30.10.2019 13:30:49