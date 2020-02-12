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Osmaniye'de "huzur toplantısı" düzenlendi

Osmaniye Valisi Ömer Faruk Coşkun, "huzur toplantısı"nda vatandaşlarla bir araya geldi.

12.02.2020 15:52 | Son Güncelleme: 12.02.2020 16:10Osmaniye'de
Osmaniye Valisi Ömer Faruk Coşkun, "huzur toplantısı"nda vatandaşlarla bir araya geldi.

Vali Coşkun, Selimiye Mahallesi'nde, 80. Yıl Cumhuriyet Anadolu Lisesi'nde İl Emniyet Müdürlüğü tarafından düzenlenen toplantıda vatandaşla buluştu.
Emniyet Müdürlüğü personelinin, konut güvenliği, genel güvenlik önlemleri, dolandırıcılık olayları ve silah atma konusunda herkesi bilgilendirdiğini belirten Coşkun, uyarılar konusunda hassasiyet gösterilmesini istedi.

Toplantıda hırsızlık, mobil iletişim dolandırıcılığı ile silah atmaya karşı alınabilecek tedbirler konusunda sunum ve kısa film gösterimi de yapıldı.

Celalettin Cerrah, Faruk Coşkun, Huzur, Güncel

Kaynak: AA

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