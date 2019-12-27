Osmaniye'de huzur toplantısı yapıldı

Osmaniye Valisi Ömer Faruk Coşkun, huzur toplantıları kapsamında Yeni Mahalle sakinleriyle bir araya geldi.

Vali Coşkun, Emniyet Müdürlüğü tarafından Karacaoğlan Ortaokulu salonunda düzenlenen etkinlikte, bu toplantıların kentin asayişi ve huzurunun sağlanmasında önemli yere sahip olduğunu belirtti.

Coşkun, "Mahalle sakinlerimizin iletmiş olduğunuz sorun ve talepleri değerlendireceğiz, imkanlarımız ölçüsünde, öncelik acil olanlar olmak üzere, çözmek için hep birlikte gayret göstereceğiz." dedi.

Kaynak: AA