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Osmaniye'de iki grup arasında bıçaklı kavga: 1 yaralı

Osmaniye'de iki grup arasında çıkan bıçaklı kavgada 1 kişi bacağından bıçaklanarak yaralandı, 2 grubun kavgasını polis güçlükle ayırdı.

17.09.2019 22:18Osmaniye'de iki grup arasında bıçaklı kavga: 1 yaralı
Osmaniye'de iki grup arasında çıkan bıçaklı kavgada 1 kişi bacağından bıçaklanarak yaralandı, 2 grubun kavgasını polis güçlükle ayırdı.
Edinilen bilgiye göre Adnan Menderes Caddesi üzerinde iki grup arasında bilinmeyen bir nedenle kavga çıktı. Kavgada ismi öğrenilemeyen 1 kişi bacağından bıçaklanarak, yaralandı.
Yaralı şahıs, ambulansla Özel Yeni Hayat Hastanesine kaldırıldı. Kavga eden iki grubu, olay yerine gelen çok sayıda polis güçlükle ayırdı.
Olayla ilgili 10'a yakın kişi gözaltına alındı.

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Kaynak: AA

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