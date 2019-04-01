Osmaniye'de İki Otomobil Kafa Kafaya Çarpıştı: 3 Yaralı

Osmaniye
'de iki otomobil kafa kafaya çarpıştı: 3 yaralıHurdaya dönen araçtan fırlayarak yaralanan 3 kişi hastaneye kaldırıldı
OSMANİYE - Osmaniye'nin Kadirli
ilçesinde iki otomobilin kafa kafaya çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı. Edinilen bilgiye göre, Kadirli'den Adana
yönüne gitmekte olan İsmail Köz idaresindeki 80 KV 229 otomobil, Adana'nın Ceyhan
ilçesine bağlı Mercimek Mahallesi yakınlarında karşı yönden gelen ve sürücüsü öğrenilemeyen otomobil ile kafa kafaya çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle hurdaya dönen aynı araçta bulunan sürücü İsmail Köz, Merdan Köz ve Abbas Köz yaralandı.Araçtan fırlayan yaralılara ilk müdahaleyi kazayı görenler yaptı. Olay yerine gelen ambulanslar ile Ceyhan Devlet Hastanesine kaldırılan yaralıların tedavisi sürüyor.Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Adana, Kadirli, Osmaniye, 3. Sayfa
Kaynak: İHA