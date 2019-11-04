Haberler » Güncel » Osmaniye'de iki otomobilin çarpışması sonucu 1 aylık bebek öldü

Osmaniye'de iki otomobilin çarpışması sonucu 1 aylık bebek öldü

Osmaniye'de iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 aylık bebek hayatını kaybetti, 4 kişi yaralandı.

04.11.2019 17:52Osmaniye'de iki otomobilin çarpışması sonucu 1 aylık bebek öldü
Osmaniye'de iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 aylık bebek hayatını kaybetti, 4 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre İsmet Bölücek'in kullandığı otomobil, Osmaniye- Kadirli yolu Gökçedam köyü yakınlarında, karşı yönden gelen ve sürücüsü öğrenilemeyen otomobille çarpıştı.

Kazada, sürücüler ile otomobilde bulunan Sultan Bölücek, Meryem Bölücek (7) ve 1 aylık bebek Temir Mustafa Bölücek yaralandı.

Olay yerine gelen ambulanslarla Osmaniye'deki hastanelere kaldırılan yaralılardan Temir Mustafa Bölücek kurtarılamadı.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Osmaniye, Kadirli, Güncel

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Haberleri
23:45 Bülent Arınç'tan tartışılan sözlerine açıklık getirdi: Kandırılanları azılı militanlardan ayırmak gerekir
23:43 Otomobil tıra çarptı: 5 yaralı
23:43 Malatya'da 'sahte içki' operasyonu: 3 gözaltı
23:43 Dağ yolunda heyelan oldu, tır sürücüsü son anda kurtuldu
23:37 Kahramanmaraş'ta kore rüzgarı esti
23:16 "Ahmak" tartışması sosyal medyaya taşındı! İmamoğlu ve Soylu taraftarları sosyal medyada kapışıyor
23:15 Hakkari gazisinin evlat isyanı: Eşi tedavi görürken kendisini terk etti, 3 aydır oğlunu göstermiyor!
22:55 Ahmet Davutoğlu'ndan "bedelsiz arazi kıyağı" iddialarına cevap: Kanunlara ve usullere tamamen uygundur
22:34 Göç İdaresi Genel Müdürlüğü'nden İYİ Partili Özdağ'a sert yanıt: Biz yalanlamaktan bıktık, siz iftira atmaktan bıkmadınız
22:30 Nihal Olçok'tan Altan kardeşler ve Nazlı Ilıcak tepkisi: Bu hızla benim hapse girişimi görürsün
4.11.2019 23:46:53