Osmaniye'de iki otomobilin çarpışması sonucu 1 aylık bebek öldü

Osmaniye
'de iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 aylık bebek hayatını kaybetti, 4 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre İsmet Bölücek'in kullandığı otomobil, Osmaniye- Kadirli
yolu Gökçedam köyü yakınlarında, karşı yönden gelen ve sürücüsü öğrenilemeyen otomobille çarpıştı.
Kazada, sürücüler ile otomobilde bulunan Sultan Bölücek, Meryem Bölücek (7) ve 1 aylık bebek Temir Mustafa Bölücek yaralandı.
Olay yerine gelen ambulanslarla Osmaniye'deki hastanelere kaldırılan yaralılardan Temir Mustafa Bölücek kurtarılamadı.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.