Osmaniye'de "İslam'da Aile" Konferansı Düzenlendi

Osmaniye
İl Müftülüğü tarafından "İslam'da aile" konulu konferans düzenledi. İzmir Katip Çelebi
Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Saffet Köse
, Osmaniye İl Müftülüğünce Ahmet Şekip Ersoy Kültür Merkezinde düzenlenen konferansta, "İslam'da aile" konusunda bilgi verdi.
Şeytanın en çok sevdiği işin ailede huzursuzluk çıkarmak olduğunu ifade eden Köse, şunları söyledi:
"Mutlu bir aile olmak için üç temel kavram rahmet, meveddet ve sekinettir. Ailede bireyler birbirlerine nezaket, zarafet, ihsan, iyilik ve gönülden güzellik yapmak zorundadır. Kaba saba olmaktan, şiddetten ve yalandan uzak durmalıyız."
Çelebi,İzmir,Osmaniye
14 Aralık 2018 Cuma 17:11