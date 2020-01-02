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Osmaniye'de jandarma, kablo hırsızlığı yaptıkları iddiasıyla 2 kişiyi yakaladı

Osmaniye'de jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonda, kablo hırsızlığı şüphelisi 2 kişi gözaltına alındı.

02.01.2020 12:34 | Son Güncelleme: 02.01.2020 12:40 Osmaniye'de jandarma, kablo hırsızlığı yaptıkları iddiasıyla 2 kişiyi yakaladı
'de jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonda, kablo hırsızlığı şüphelisi 2 kişi gözaltına alındı.
İl Komutanlığı ekipleri, Çağşak köyündeki mermer ocağına ait elektrik panosu ve enerji nakil hattı kablolarının çalındığı ihbarı üzerine operasyon düzenledi.
Operasyonda, şüpheliler A.A. ve M.K. ekiplerce suçüstü yakalandı.
Olay yerinde yapılan aramada, şüphelilerin kullandığı 1 oksijen tüpü, 1 oksijen kaynağı ve çeşitli malzemeler ile 450 metre alüminyum enerji nakil kablosu, 60 metre bakır elektrik kablosu ele geçirildi.

Osmaniye, Jandarma, Güncel

Kaynak: AA

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