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Osmaniye'de jandarma, son üç ayda 414 şüpheliyi yakaladı

Osmaniye'de jandarma ekipleri, son üç ayda yaptığı operasyon ve uygulamalarda 414 şüpheliyi gözaltına aldı.

19.12.2019 12:38 | Son Güncelleme: 19.12.2019 12:38 Osmaniye'de jandarma, son üç ayda 414 şüpheliyi yakaladı
'de jandarma ekipleri, son üç ayda yaptığı operasyon ve uygulamalarda 414 şüpheliyi gözaltına aldı.
İl Komutanlığı, 1 Eylül-30 Kasım'da ekiplerin, emniyet ve asayiş ile kamu düzeninin korunmasına yönelik icra ettiği operasyon ve uygulamalar hakkında yazılı açıklama yaptı.
Açılamada, belirtile tarihlerde 1128 olaya müdahale edildiği, 414 bin 872 araç ve şahısın sorgulandığı kaydedildi.

Kentte 414 arama kaydı bulunan şüphelinin yakalandığının aktarıldığı açıklamada, 16 kayıp şahsın da bulunduğu belirtildi.

Operasyonlarda ve uygulamalarda yakalanan şüphelilerin üzerinde, ev ve iş yerinde yapılan aramada, 21 av tüfeği ve tabanca, 7 uzun namlulu silah, 2 bin 687 çeşitli mühimmat ve patlayıcı, 210 hap, 22 bin 645 gram esrar, 37,5 gram uyuşturucu ele geçirildiği bildirildi.

Osmaniye, Jandarma, Eylül, Güncel

Kaynak: AA

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