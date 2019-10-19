Haberler » Güncel » Osmaniye'de kablo hırsızlığı

Osmaniye'de kablo hırsızlığı

Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde, iletişim ve enerji nakil hattından kablo hırsızlığı yaptığı iddiasıyla bir kişi gözaltına alındı.

19.10.2019 18:02Osmaniye'de kablo hırsızlığı
Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde, iletişim ve enerji nakil hattından kablo hırsızlığı yaptığı iddiasıyla bir kişi gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından Kadirli ilçesine bağlı Yoğunoluk köyünde yapılan devriye görevi esnasında Ç.B. idaresindeki otomobilin bagajında gerçekleştirilen aramada, torba içerisinde 50 kilogram yanmış bakır iletişim hattı kablosu, 30 kilogram çelik enerji nakil kablosu, 1 demir kesme makası ve 1 pense ele geçirildi.

Ekiplerin yaptığı çalışma sonrasında kabloların Oruçbey, Karakütük ve Yoğunoluk köyleri arasındaki iletişim ve enerji nakil hattından çalındığı tespit edildi.

Olayla ilgili gözaltına alınan Ç.B, mahkemeye sevk edildi.

Osmaniye, Kadirli, Güncel

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Haberleri
18:25 Pencereden atlayan kadını yakalamak isterken ağır yaralandı
18:24 'Kudüs şairi' Nuri Pakdil, son yolculuğuna uğurlandı (2)
18:24 İstanbul'da kayıp Çinli bilmecesi
18:22 Küçükçekmece'de kedilere zehir verdiği öne sürülen kişi konuştu
18:22 Küçükçekmece'de kedilere zehir verdiği öne sürülen kişi konuştu 2
18:16 Hizan'da 19 Ekim Muhtarlar Günü
18:21 Tatlı tabağına kıl bırakan kadına tepki
19.10.2019 18:26:25