Osmaniye'de Kablo Hırsızlığı İddiası

Osmaniye
'nin Kadirli
ilçesinde, iletişim kablolarını çaldığı iddia edilen 2 şüpheli gözaltına alındı.
Edinilen bilgiye göre, Koçlu köyü Akpınar
yakınlarında devriye görevi yapan jandarma ekipleri, Yoğunoluk-Koçlu köyleri arasında S.M. ile G.S. isimli iki şüpheliyi, ellerinde kablolarla yürürken yakaladı.
Olay yerinde yapılan incelemede Türk Telekom
'a ait 300 metre bakır kablonun 5 ayrı noktadan kesilmiş olduğu tespit edildi. Gözaltına alınan S.M. ve G.S. çıkarıldıkları mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Akpınar,Yoğunoluk,Kadirli,Osmaniye
22 Kasım 2018 Perşembe 18:49