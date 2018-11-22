22 Kasım 2018, 18:49
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Osmaniye'de Kablo Hırsızlığı İddiası

Osmaniye

Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde, iletişim kablolarını çaldığı iddia edilen 2 şüpheli gözaltına alındı.

Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde, iletişim kablolarını çaldığı iddia edilen 2 şüpheli gözaltına alındı.


Edinilen bilgiye göre, Koçlu köyü Akpınar yakınlarında devriye görevi yapan jandarma ekipleri, Yoğunoluk-Koçlu köyleri arasında S.M. ile G.S. isimli iki şüpheliyi, ellerinde kablolarla yürürken yakaladı.

Olay yerinde yapılan incelemede Türk Telekom'a ait 300 metre bakır kablonun 5 ayrı noktadan kesilmiş olduğu tespit edildi. Gözaltına alınan S.M. ve G.S. çıkarıldıkları mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Akpınar,Yoğunoluk,Kadirli,Osmaniye
22 Kasım 2018 Perşembe 18:49