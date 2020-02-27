Haberler » Güncel » Osmaniye'de kaçak akaryakıt operasyonu - Haber

Osmaniye'de kaçak akaryakıt operasyonu

OSMANİYE'de polisin şüphe üzerine durdurduğu minibüste 3 bin litre kaçak akaryakıt ele geçirildi, 1 kişi gözaltına alındı.

27.02.2020 14:38 | Son Güncelleme: 27.02.2020 14:38Osmaniye'de kaçak akaryakıt operasyonu

OSMANİYE'de polisin şüphe üzerine durdurduğu minibüste 3 bin litre kaçak akaryakıt ele geçirildi, 1 kişi gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü (KOM) ekipleri şüphe üzerine durdurdukları panelvan minibüste arama yaptı. Aramada, biner litrelik 3 plastik tankerde karışım akaryakıt ele geçirildi. Akaryakıtın, özel olarak hazırlanmış pompa düzeneği ile aktarımının yapıldığını belirleyen polis, sürücüyü gözaltına aldı. Kaçak akaryakıt ve minibüse ise el konuldu.



Emniyet Müdürlüğü, Güncel

Kaynak: DHA

Güncel

Son Dakika Haberleri

15:19  Şirin Payzın kimdir? Şirin Payzın nereli ve kaç yaşında? Şirin Payzın ne iş yapıyor?
14:14  Afrika örgüsü nedir? Afrika örgüsü saç nasıl yapılır? Afrika örgüsü fiyatları ne kadar?
14:11  Şaibe nasıl yazılır? TDK'ya göre şaibe mi, şayibe mi? Şaibe ne demek?
13:46  Çaycı Hüseyin Alparslan Özmol kimdir? Alparslan Özmol kaç yaşında, nereli?
12:28  Zeytinyağı faydaları ve zeytinyağının sağlığa etkileri
27.02.2020 15:37:33