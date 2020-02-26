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Osmaniye'de kaçak içki operasyonu

Osmaniye'de düzenlenen operasyonda 4 bin 616 adet şişe kaçak içki ele geçirildi.

26.02.2020 15:21 | Son Güncelleme: 26.02.2020 15:23Osmaniye'de kaçak içki operasyonu
'de düzenlenen operasyonda 4 bin 616 adet şişe kaçak içki ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kent merkezinde sahte ve kaçak alkollerin piyasaya sürülmesini önlemek amacıyla yaptığı çalışmada, 3 adrese operasyon düzenledi. Adreslerde yapılan arama sonucunda, 4 bin 616 adet şişe kaçak içki ele geçirildi. Kaçak alkol yapımında kullanılan 120 şişe anason aroması, 240 adet içki şişesi kapağı, 30 adet boş şişe ele geçirildi. Olayla ilgili 1 şüpheli gözaltına alındı. - OSMANİYE

Emniyet Müdürlüğü, Osmaniye, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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