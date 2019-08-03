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Osmaniye'de kaçak tütün operasyonu

Osmaniye'nin Bahçe ilçesinde bir ev ve iş yerinde yapılan aramada 23 kilogram gümrük kaçağı tütün ile 431 paket boş "sigara tüpü" ele geçirildi.

03.08.2019 14:33 Osmaniye'de kaçak tütün operasyonu
Osmaniye'nin Bahçe ilçesinde bir ev ve iş yerinde yapılan aramada 23 kilogram gümrük kaçağı tütün ile 431 paket boş "sigara tüpü" ele geçirildi.
İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kaçak tütün ve tütün ürünleri satıldığı ihbarı üzerine A.A. isimli şüphelinin Bahçelievler Mahallesi'ndeki iş yeri ile Kale Mahallesi'ndeki evinde arama yaptı.
Yapılan aramalarda 23 kilo gümrük kaçağı tütün, 431 paket boş "sigara tüpü" ile 133 paket kaçak nargile tütünü ele geçirildi, iş yeri sahibi gözaltına alındı.

Osmaniye, Bahçe, Güncel

Kaynak: AA

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