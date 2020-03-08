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Osmaniye'de kadın üretici pazarı açıldı

Osmaniye Belediyesi tarafından kadın üretici pazarı açıldı.

08.03.2020 09:32
Osmaniye'de kadın üretici pazarı açıldı
Osmaniye Belediyesi tarafından kadın üretici pazarı açıldı.
Kapalı semt alanında açılan pazarda kurulan tezgahlarda, kadınların el emeği göz nuru ürünleri satışa sunuluyor.
Vali Ömer Faruk Coşkun, açılışta yaptığı konuşmada, Dünya Kadınlar Günü'nü kutlayarak, pazarın kurulmasında emeği geçenlere teşekkür etti.
Pazarda kadınların el emeği göz nuru ürünlerini satarak aile bütçelerine katkıda bulunacağını ifade eden Coşkun, pazarla kadınların daha üretici hale geleceğini kaydetti.
Osmaniye Belediye Başkanı Kadir Kara da, ailelerin daha güçlü olması adına kadınlar için pazarı açmanın mutluluğunu yaşadıklarını belirtti.
Vali Coşkun, Belediye Başkanı Kara ve diğer protokol üyeleri, konuşmaların ardından açılışı yapılan pazardaki stantları gezerek kadınlara karanfil verdi.

Kaynak: AA

Etiketler : Dünya Kadınlar Günü, Faruk Coşkun, Osmaniye, Güncel
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