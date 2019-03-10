Osmaniye'de "Kadına Şiddete Hayır" Yürüyüşü

Osmaniye
'de bir grup kadın taraftar, "Kadına Şiddete Hayır" yürüyüşü düzenledi. Türkiye Futbol Federasyonu
(TFF
) 3. Lig 2. Grup'ta mücadele eden Osmaniyespor Futbol Kulübü'nün sahasında oynadığı Karşıyakaspor maçı öncesinde bir grup kadın taraftar, Musa Şahin Bulvarı girişinde toplanarak ellerinde taşıdıkları dövizlerle 7 Ocak Şehir Stadyumu girişine kadar yürüdü.
Burada grup adına açıklamada bulunan Şevval Elif Erat, kadına yönelik şiddetin önlenmesine dikkati çekmek için yürüyüş yapıldığını ifade etti.
Şiddetin her türlüsüne karşı olduklarını kaydeden Erat, kadına yönelik şiddetin toplumsal bir sorun olduğunu belirtti.
Açıklamanın ardından maçı izleyen kadın taraftarlar, karşılaşma süresince "şiddete hayır" sloganı attı.
Osmaniye, Güncel
Kaynak: AA