Osmaniye'de Kadına Yönelik Şiddete Karşı Farkındalık Yürüyüşü

Osmaniye
'de kadına yönelik şiddete karşı farkındalık oluşturmak adına Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğünce yürüyüş gerçekleştirildi.
Şehit Bekir Evren
İmam Hatip Ortaokulu önünde başlayan yürüyüşe, Osmaniye Valisi
Ömer Faruk Coşkun
, protokol üyeleri, sivil toplum kuruluş temsilcileri ile Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi öğrencileri katıldı.
Ellerinde pembe balonlar, dövizler ve boyunlarında turuncu şallarla yürüyen grup, kadına yönelik şiddeti kınayan sloganlar attı. Yürüyüş, Valilik yerleşkesi önünde sona erdi.
Burada konuşan Osmaniye Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürü Hamit Coşkun, kadınların toplumsal, siyasal ve ekonomik hayatta ikinci planda kalmasına yol açan faktörlerin temelinde zihinsel kalıplar, yargılar ve bunlardan kaynaklanan tutum ve davranışların yer aldığını söyledi.
Hayatın her alanında kadının statüsünü yükseltecek imkanların ortaya konulması gerektiğini dile getiren Coşkun, "Bu fırsatların önü açılarak kadınların güçlendirilmesinde, kadın sorunlarının çözümüne yönelik politikalar üretilmesinde, kadınların çok yönlü mağduriyetini ve sorunlarını aşmada, adaleti dikkate alan adımlar ve yaklaşımlar büyük önem taşımaktadır." diye konuştu.
Vali Ömer Faruk Coşkun da 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddetle Uluslararası Mücadele Günü kapsamında hafta boyunca çeşitli etkinliklere imza attıklarını ifade ederek, "Toplulumuzda kadına yönelik şiddete karşı farkındalık oluşturma adına bu yürüyüşü gerçekleştirdik. Kadına şiddeti hem aileye hem de topluma ihanet olarak görüyoruz. Kadına şiddetle mücadele, herkesin vicdani sorumluluğudur. Bu nedenle herkesten bu mücadeleye katılmasını bekliyoruz." diye ifade etti.
Konuşmaların ardından yürüyüşe katılanlar, ellerindeki balonları havaya bıraktı.
Faruk Coşkun,Osmaniye
26 Kasım 2018 Pazartesi 13:11