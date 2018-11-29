Osmaniye'de Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Çalışmaları

29 Kasım 2018 Perşembe 17:00



29 Kasım 2018 Perşembe 17:00

Osmaniye İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü personellerine yönelik "Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele" konulu eğitim semineri düzenlendi.AFAD İl Müdürü Serhat Bulut, kurum binasındaki seminerde yaptığı açıklamada, kadına yönelik şiddetle ilgili toplumsal farkındalık ve duyarlılık sağlamanın önemli olduğunu belirtti.Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü Şiddet Önleme ve İzleme Merkezi sosyologları, katılımcılara ailede sevgi, merhamet ve adalet kavramlarının önemi, şiddetin tanımı, şiddete maruz kalındığında yararlanılacak haklar, şiddet uygulayan kişi hakkında alınabilecek kararları anlattı.